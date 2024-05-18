В Киеве в ночь на 17 мая до основания снесли Владимиро-Ольгинскую часовню. Она была построена на месте Десятинного храма — первого каменного храма Руси, сообщает «Царьград» .

Заранее весь район оцепили силовики и военные, затем приехала тяжелая строительная техника. Утром на месте часовни был только фундамент.

По мнению руководителя идеологического отдела Царьграда, члена Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаила Тюренкова, снос часовни является показательным примером «агонии режима Киева».

«Разумеется, это никоим образом не компенсирует поражения на фронте, а только лишний раз подтверждает сатанинский характер тех, кто захватил власть на исконно русских землях Украины». Михаил Тюренков Член Межсоборного присутствия Русской православной церкви

Древнюю часовню возводили на месте Десятинной церкви — первого каменного храма Руси. Ее так назвали, поскольку святой князь Владимир отделил на его содержание десятую часть великокняжеского дохода.