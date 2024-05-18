Путин позвонил по телефону президенту Казахстана Токаеву
Путин провел телефонный разговор с Токаевым и поздравил его с днем рождения
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, во время которого поздравил коллегу с прошедшим днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
В рамках разговора лидеры коснулись вопросов двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах.
Президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества РФ и Казахстана. Также российский лидер поделился впечатлениями о своем посещении КНР.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с днем рождения Токаева, которому 17 мая исполнился 71 год.