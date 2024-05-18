Путин позвонил по телефону президенту Казахстана Токаеву

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Путин провел телефонный разговор с Токаевым и поздравил его с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, во время которого поздравил коллегу с прошедшим днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках разговора лидеры коснулись вопросов двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах.

Президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества РФ и Казахстана. Также российский лидер поделился впечатлениями о своем посещении КНР.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с днем рождения Токаева, которому 17 мая исполнился 71 год.