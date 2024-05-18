«МТШ» запустила новый образовательный курс по направлению «Беспилотный транспорт»

По его словам, развитие индустрии беспилотного транспорта является одной из стратегических задач столичных властей.

«В тесной коммуникации с научными организациями и бизнесом мы создаем в городе условия для формирования инновационной технической среды, способствующей прогрессу отрасли. Так, в прошлом году в индустриальном парке “Руднево” был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем, а в рамках “Московской технической школы” началось обучение по направлению “Беспилотный транспорт”. Сегодня промышленникам доступно более 20 курсов, один из последних — “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”, который “МТШ” открыла совместно с Московским политехом», — уточнил Овчинский.

Обучение позволит инженерам получить актуальные навыки и знания в работе с гражданскими БПЛА со взлетной массой до 30 кг. После курса специалист сможет диагностировать техническое состояние и ремонтировать радиоэлектронную аппаратуру, подготавливать аппарат к полетам и управлять им.

«Наша главная задача – подготовить специалиста всесторонне, комплексно, так, чтобы при необходимости работы с незнакомыми ему после окончания обучения беспилотными авиационными системами для успешной их эксплуатации специалисту понадобилось вникнуть лишь в субъективные нюансы. А для этого необходима надежная база, фундамент. Возведение такого фундамента – приоритет в нашей программе обучения. Мы четко осознаем, что готовим тех, кто в будущем будет развивать эту перспективную отрасль», – добавил начальник отдела эксплуатации и испытаний БАС компании ИрбисСкайТех, инженер Московского политехнического университета Иван Терехов.