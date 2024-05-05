сегодня в 11:55

Реакция Пентагона на появление русских на американской базе стала показательной

Показательной оказалась реакция Пентагона на появление русских на американской военной базе в Нигере. Русские бойцы зашли на военную базу, где расположены американцы, сообщает «Царьград».

Министр обороны США Ллойд Остин оказался крайне недоволен сложившейся ситуацией. Но на деле его реакция на появление русских на американской военной базе вышла очень показательной и оказалась «пшиком».

Кроме угроз, Пентагон больше ничего не сказал.

Помимо этого, Остин уточнил, чтобы успокоить испугавшихся, что пока жителям Америки ничего не угрожает.

По его словам, российские военные не имеют доступа к силам США и его оборудованию, поскольку находятся в отдельном комплексе.