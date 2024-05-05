Президент Кубы примет участие в параде Победы 9 мая
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в РФ и принять участие в параде Победы. Он традиционно состоится 9 мая, сообщает ТАСС.
Визит президента подтвердил дипломатический источник.
Мигель Диас-Канель уже приезжал в Россию 19–22 ноября 2022 года для выступления на пленарном заседании Государственной думы. Тогда у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Всего в Параде Победы примут участие 9 тыс. человек и 70 единиц техники.