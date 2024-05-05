Президент Кубы примет участие в параде Победы 9 мая

сегодня в 11:31

Президент Кубы Мигель Диас-Канель планирует приехать в РФ и принять участие в параде Победы. Он традиционно состоится 9 мая, сообщает ТАСС.

Визит президента подтвердил дипломатический источник.

Мигель Диас-Канель уже приезжал в Россию 19–22 ноября 2022 года для выступления на пленарном заседании Государственной думы. Тогда у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Всего в Параде Победы примут участие 9 тыс. человек и 70 единиц техники.