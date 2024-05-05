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Зеленский: Бог — союзник Украины с шевроном на плече

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. По его словам, Бог стал их союзником, сообщает РБК.

По словам украинского лидера, «старый сосед», который набивался в братья, сейчас «навеки далек навеки» от Украины из-за своих действий. Он добавил, что это видит мир.

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть». Владимир Зеленский президент Украины

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех граждан страны и верующих с Пасхой.

Он отметил, что празднование Пасхи объединяет людей по всей стране.