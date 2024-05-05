Владимир Путин поздравил всех граждан России с Пасхой
Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение, сообщается на сайте Кремля.
Он отметил, что празднование Пасхи имеет объединяет людей по всей стране.
«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления»,- сказал Путин.
Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.