сегодня в 12:04

НАТО определился с «красными линиями» для вмешательства на Украине

НАТО установил для себя «две красные линии», за которым может быть прямое вмешательство в конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Repubblica.

Такие ограничения были установлены по причине обеспокоенности Запада провалами ВСУ на фронте.

Ограничения включают в себя дальнейшие успехи российских войск и якобы возможную «провокацию» РФ.

При этом альянс уже давно помогает поставками оружия и обучением ВСУ, а значит уже принимает участие в конфликте.

Первая «красная линия» заключается в возможности проникновения России через линию обороны Киева и вовлечения в конфликт третьей стороны.

Вторым направлением является военная провокация против стран Балтии или Польши или целенаправленное нападение на Молдавию