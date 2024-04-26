По делу экс-замминистра обороны Иванова продолжаются обыски
По коррупционному делу экс-замминистра обороны обыскивают несколько адресов
Продолжается оперативная работа, связанная с обысками по коррупционному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — сказал источник агентства, без пояснения деталей оперативной работы.
Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Бывший замглавы Минобороны России обвиняется в получении незаконных услуг в эквиваленте миллиарда рублей.
Министр обороны России Сергей Шойгу накануне отстранил Иванова от исполнения обязанностей.