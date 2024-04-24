Шойгу отстранил Иванова от должности

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Шойгу отправил своего заместителя Иванова в отставку

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил своего заместителя Тимура Иванова от исполнения обязанностей, сообщает ТАСС .

Иванова задержали накануне и арестовали на два месяца из-за подозрения во взяточничестве.

Экс-чиновник военного ведомства помещен в московское СИЗО «Лефортово».

В среду его посетил первый зампредседателя столичной ОНК Сергей Зуев. Он отметил, что Иванов находится в стабильном моральном состоянии, его осмотрел медик.

Ранее его адвокат Мурад Мусаев заявил, что следствие вменяет замминистру Минобороны РФ Тимуру Иванову только один эпизод получения взятки.