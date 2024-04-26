В "зеркальную дату" в Подмосковье зарегистрировали более двух десятков браков

Фото - © В Подмосковье более двух десятков новых семей женились в красивую дату/фото предоставлено ГУ ЗАГС МО

сегодня в 03:16

В Подмосковье более двух десятков семей зарегистрировали брак в зеркальную дату

В зеркальную дату 24.04.2024 года Дворец бракосочетания № 1 зарегистрировал более двух десятков новых семей, сообщили в пресс-службе главного управления ЗАГС Московской области.

Все назначенные на этот день регистрации заключения брака прошли в торжественной обстановке, в сопровождении живой музыки.

Сотрудники Дворца бракосочетания поздравили молодоженов и вручили поздравительный адрес от губернатора Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

