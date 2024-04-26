В Охотском море пропали двое рыбаков
Двое рыбаков перестали выходить на связь в Охотском море
На Камчатке спасатели МЧС России выехали на поиски двух пропавших рыбаков в Охотском море, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Накануне в Усть-Большерецком двое мужчин вышли на лодке в море в районе устья реки Митога. Обратно они не вернулись, на связь не выходят», — сказано в Telegram-канале МЧС.
Спасатели движутся на поиски на автомобилях повышенной проходимости.
С собой у них все необходимое оборудование: квадроциклы, плавсредства, беспилотники, указано в сообщении.