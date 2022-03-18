РИАМО - 18 мар. На территории «Лужников» в Москве проходит митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Его посетили более 203 тыс. человек, сообщает РИА Новости.

Свыше 95 тыс. посетителей пришли на стадион, еще более 100 тыс. человек находятся рядом с ним.

В большой спортивной арене «Лужники» проходит концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ.

На концерте запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, групп «Руки Вверх» и «Любэ», а также артистов из России, Украины и ДНР.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. В 2014 году в этот день был подписан межгосударственный договор, в соответствии с которым субъектами России стали Республика Крым и Севастополь.