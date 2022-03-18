РИАМО - 18 мар. Член Адвокатской палаты Московской области обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Обманным путем он был намерен завладеть суммой в 7,5 млн рублей, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, адвокат встречался с сожительницей своего доверителя. Он склонял ее передать ему 7,5 млн рублей, чтобы затем якобы передать их должностным лицам суда. Адвокат уверял женщину, что благодаря этому следствие по делу в отношении ее сожителя и отца изменит объем обвинения и квалификацию действий подсудимых.

Деньги адвокату были переданы в рамках оперативных мероприятий. Обвиняемый получил 150 тыс. рублей и муляжи денежных средств в размере 7 млн 350 тыс. рублей. После того, как деньги были переданы, мужчина был задержан правоохранителями.

В ходе допроса адвокат полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.