Два бегуна умерли во время полумарафона в Алма-Ате

Во время пробега Almaty Half Marathon скончались два участника, это 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, сообщается на сайте мероприятия.

Оба атлета выбрали для забега полумарафон (21,1 км). Также они были постоянными участниками беговых мероприятий в Алма-Ате.

Организаторы забега отреагировали на ЧП по регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция также работали оперативно. Несмотря на все принятые меры, спасти спортсменов не смогли.

Полумарафон начался утром в воскресенье. Маршрут забега был из Парка первого президента до Центрального стадиона.

Рсалиев регулярно принимает участие в забегах с 2021 года. Во время воскресного полумарафона на первом километре на проспекте аль-Фараби ему внезапно стало плохо. А через минуту к пострадавшему уже подъехали медики скорой помощи, но пульса у него не было.

Врач бригады скорой помощи Алибек Хожаназаров отметил, что, предварительно, у мужчины тромбоэмболия легочной артерии. У него была хроническая артериальная гипертензия.

Ахмади также ранее бегал. он участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафонную дистанцию в Астане и Алма-Ате, на марафон в Алма-Ате. Он потерял сознание на 16 км. Медики пытались его реанимировать, но без результата. По словам врача Айгерима Есдаулетова, у погибшего, предварительно, тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность.