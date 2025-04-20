Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех верующих православных христиан с Пасхой, сообщает RT .

Он призвал объединяться в любви и добрых делах, стремясь к торжеству добра над злом. А еще он подчеркнул, что победа Христа над смертью вдохновляет миллионы верующих на служение и поддержку.

Патриарх Кирилл пожелал христианам, чтобы радость наполнила каждую душу и каждый дом.

В 2025 году православная Пасха отмечается 20 апреля, в один день с католической.

В ночь на воскресенье в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве патриарх провел пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. На богослужении присутствовали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.