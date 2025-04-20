сегодня в 16:53

Прохожий спас мужчину от суицида в Подмосковье

Прохожий спас мужчину от попытки покончить с собой на железнодорожной станции в Подмосковье, сообщает Baza .

Инцидент произошел в воскресенье днем на ж/д станции Расторгуево в Ленинском городском округе.

На опубликованных кадрах видно, как неравнодушный прохожий силой оттаскивает мужчину от перил перехода через ж/д пути.

Ранее 57-летняя бухгалтер московского ресторана «Спаркл» на Ленинградском проспекте совершила суицид после пропажи 7 млн рублей на работе.