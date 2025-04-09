Бухгалтер ресторана в Москве покончила с собой после пропажи 7 млн руб на работе

57-летняя бухгалтер московского ресторана «Спаркл» на Ленинградском проспекте совершила суицид после того, как на работе пропали 7 млн рублей. Она обвинила в своей смерти двух коллег, которых назвала шантажистами, сообщает Mash .

Фатима Л. работала в заведении 3 года. В последнее время коллеги стали замечать странности в ее поведении. Женщина стала рассеянной, часто брала больничные, забывала оплачивать счета.

В субботу она не вышла на работу в очередной раз. Когда с ней попытались связаться, Фатима не ответила. В чат ресторана от нее неожиданно пришло сообщение, в котором было написано: «Простите меня все. Меня больше нет на этом свете».

А дома муж женщина нашел ее предсмертную записку. В ней Фатима обвиняла двух коллег — совладельцев ООО «Гурмания» в своей смерти. Она назвала их шантажистами.

Муж обратился в полицию. Тело бухгалтера нашли во вторник в лесополосе у Волоколамского шоссе.

Между тем в ресторане обнаружили недостачу в размере 7 млн рублей. Вскрылся факт махинаций со счетами.

Ранее в Москве мужчина убил трехмесячную дочь и совершил суицид. Предварительно известно, что мать ребенка влезла в долги по микрозаймам.