В Москве мужчина убил трехмесячную дочь и совершил суицид

В Москве сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины и трехмесячной девочки, которая, предположительно, была дочерью погибшего. Предварительно, речь идет об убийстве ребенка и суициде, сообщает «МК: срочные новости» .

Тела мужчины и младенца нашли на улице Шолохова. На месте происшествия работают следователи.

Судя по отчеству девочки и имени мужчины — малышка была дочерью погибшего, который мог ее убить. Фамилия у них разная, мать ребенка записала девочку под своей фамилией.

Предварительно известно, что мать трехмесячной девочки влезла в долги по микрозаймам. Против нее нашли несколько исков, кредиторы пытаются вернуть средства.

Где именно была женщина в момент трагедии, устанавливается.