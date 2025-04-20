Симоньян о состоянии Кеосаяна: реагирует на действия, сжимает пальцы и моргает

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, который ранее впал в кому, реагирует на внешние действия, а также сжимает пальцы и отвечает глазами. Об этом сообщает РИА Новости .

Маргарита Симоньян стала героиней ТВ-программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

«Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — сказала Симоньян.

Ранее она заявила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме.

Также медиаменеджер поблагодарила всех, кто молится за ее мужа. Она считает, что «из-за молитв он начал открывать глаза».

По ее словам, первый она месяц прожила в больнице, почти ничего не ела, а только молилась.