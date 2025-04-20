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Вера Брежнева стала сдавать в аренду свою недвижимость в Москве

Певица Вера Брежнева, которая покинула Россию после начала СВО, начала сдавать в аренду свою недвижимость в российской столице, чтобы зарабатывать в стране после закрытия ИП в 2022 году, сообщает Mash .

Так, артистка сдает в аренду офисы в Пресненском районе, которые принадлежат дочерней компании экс-супруга и продюсера Константина Меладзе. Арендует помещения лейбл Gusli музыкального продюсера Андрея Джахая.

Примечательно, что Gusli — суббренд «Первого музыкального издательства», который является крупнейшим игроком в отечественной музыкальной индустрии. 12% акций принадлежат сестре Константина Меладзе Лиане, а до 2023 года они принадлежали ему самому.

Стоимость аренды аналогичного помещения в Пресненском районе составляет более 260 тыс. рублей. Представители лейбла отказались прокомментировать ситуацию.

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