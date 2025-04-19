Певца Шарлота исключили из реестра террористов и экстремистов

Росфинмониторинг исключил певца Эдуарда Шарлота из реестра террористов и экстремистов, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, сообщает Mash .

«15 апреля была апелляция, в суде не смогли доказать две статьи — 282 и 325, поэтому его исключили из реестра террористов и экстремистов. Конечно, я рад», — рассказал отец музыканта.

Он добавил, что вместе с адвокатом сделает все возможное, чтобы оспорить приговор самарского суда.

Шарлот был задержан в ноябре 2023 года в аэропорту Петербурга из-за видео, на котором артист сжигает свой паспорт гражданина РФ. Также Эдуард разорвал портрет президента РФ Владимира Путина. Позднее он признал вину и извинился.

В конце декабря прошлого года Самарский областной суд приговорил музыканта к 5,5 года колонии-поселения. Шарлот признан виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.