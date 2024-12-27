сегодня в 16:51

Певцу Шарлоту* дали 5,5 лет колонии-поселения за реабилитацию нацизма

Самарский областной суд приговорил музыканта Эдуарда Шарлота* к 5,5 года колонии-поселения. Он признан виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, сообщает корреспондент РИА Новости , находящийся в зале суда.

«Признать Шарлота* виновным в совершении преступлений по статьям 354.1, 148 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в колонии-поселении», — сказал судья.

Шарлота* задержали в петербургском аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года. Это произошло из-за того, что музыкант, находясь в Армении, сжег на видео российский паспорт.

Также Шарлот* разорвал портрет президента России Владимира Путина. 10 января 2024 года артист извинился за это.

Еще Шарлот* извинился перед патриархом Кириллом и православными верующими. Он оскорбил религию.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.