Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими за свои слова

Певец Эдуард Шарлот принес свои извинения перед патриархом Кириллом и всеми верующими. По его словам, он осознал свои ошибки, сообщает SHOT .

Артист находится в самарском СИЗО до 24 июля. Он снял ролик в черной футболке с фразой «Делать чудеса — это просто». Шарлот попросил прощения за свои слова.

«Искренние извинения Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию. Больше такого не повторится», — отметил музыкант.

По словам адвоката певца, он сам принял решение выступить с обращением. Он планировал сделать это давно и много раз просил снять ролик.

В отношении Шарлота возбудили уже пятого уголовное дело. Новое дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет».

Ранее защитники Шарлота заявили, что его поступки связаны с болезнью. Если диагноз подтвердится, то музыканта могут отправить на принудительное лечение.