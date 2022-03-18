Овощи, цветы и зелень: что и как сажать в Подмосковье в марте 2022

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В марте с наступлением теплой погоды жители Московского региона начинают активно готовиться к дачному сезону. Они не только убирают участок и приводят в порядок дом, но и задумываются о предстоящей посадке овощей, зелени и цветов. В первую очередь следует заняться посевом рассады, которую позднее нужно будет переместить в теплицу или же в открытый грунт.

В первый весенний месяц уже можно высеивать огурцы, брокколи, томаты, перцы, а также баклажаны, так как у них длительный срок вегетации. Капусту тоже преимущественно высеивают в марте, однако сроки высадки в грунт или теплицу зависят от того, какой будет выбран сорт.

В первый весенний месяц высеивать можно и различную зелень, например, сельдерей, петрушку и базилик. Сделать это можно для того, чтобы сократить период адаптации семян и первых всходов в грунте.



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