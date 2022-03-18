Овощи, цветы и зелень: что и как сажать в Подмосковье в марте 2022

Что сеять дома на подоконнике
В марте с наступлением теплой погоды жители Московского региона начинают активно готовиться к дачному сезону. Они не только убирают участок и приводят в порядок дом, но и задумываются о предстоящей посадке овощей, зелени и цветов. В первую очередь следует заняться посевом рассады, которую позднее нужно будет переместить в теплицу или же в открытый грунт.
В первый весенний месяц уже можно высеивать огурцы, брокколи, томаты, перцы, а также баклажаны, так как у них длительный срок вегетации. Капусту тоже преимущественно высеивают в марте, однако сроки высадки в грунт или теплицу зависят от того, какой будет выбран сорт.
В первый весенний месяц высеивать можно и различную зелень, например, сельдерей, петрушку и базилик. Сделать это можно для того, чтобы сократить период адаптации семян и первых всходов в грунте.
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Что сажать в теплице
Некоторые культуры не нужно предварительно выращивать на подоконнике – их можно сеять сразу в теплице. В таких условиях в огороде может вырасти шпинат, различные виды салата, пекинская капуста, укроп и горчица.
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Что сажать в открытый грунт
Холодостойкие культуры можно сеять в открытый грунт уже в марте. Так, в первый месяц весны можно высаживать редис, морковь, пастернак, свеклу и горох. Однако для того чтобы урожай этих культур был хорошим, нужно предварительно замачивать семена. Особого подхода требуют и грядки. Их нужно готовить с осени: перекапывать грунт и удобрять.
Еще одной холодостойкой культурой считаются бобы. Из-за того, что у семян очень плотная оболочка, их следует предварительно замачивать в воде комнатной температуры. Ранней весной можно посеять и листовой салат. Его семена смогут прорасти при температуре 4-5 градусов, при этом они легко выдержат морозы до минус 4 градусов.
Как быть с цветами
Некоторые жители Московского региона не выращивают овощи или зелень на своем огороде, однако они украшают территорию цветами. Для того чтобы поскорее увидеть на своем участке разноцветные клумбы, некоторые садоводы сначала выращивают цветочные сеянцы.
Так, для рассады подойдет вербена – ее нужно держать на подоконнике до тех пор, пока не наступит устойчивое потепление. Также до июня в рассаде должны находиться и однолетние георгины. Чуть раньше – в мае – высаживать в землю можно циннию.
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