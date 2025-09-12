Избиратели определят губернаторов 20 субъектов России

В России стартовал Единый день голосования: выборы пройдут в 81 регионе

В России проходит масштабная избирательная кампания. В течение трех дней в 81 регионе страны состоятся около 5 тысяч выборов разного уровня, включая прямые губернаторские выборы в 20 субъектах и формирование парламентов в 11 регионах, сообщает РИА Новости .

Губернаторские выборы пройдут в 20 субъектах, включая Татарстан, Севастополь, Краснодарский край, Свердловскую и Ленинградскую области. Часть кампаний инициирована кадровыми перестановками, проведенными президентом Владимиром Путиным в конце 2024 — начале 2025 года. Например, в Тамбовской, Ростовской, Еврейской автономной областях и Коми главы регионов были отправлены в отставку с назначением врио.

Выборы в региональные парламенты пройдут в 11 субъектах: Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской, Воронежской, Калужской, Новосибирской и других областях. Также изберут депутатов представительных органов 25 административных центров регионов.

Трехдневный формат принят в 19 из 20 регионов с губернаторскими выборами. Исключение — Татарстан, где голосование пройдет только в воскресенье.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доступно в 24 регионах.

Досрочное голосование уже проведено в приграничных районах Курской и Брянской областей, Севастополе и труднодоступных местностях.

Участки открылись первыми на Камчатке и в Еврейской автономной области. В Курской области, где часть районов остается в зоне риска из-за обстрелов, организовано голосование в пунктах временного размещения и на дому.

Итоги подведут до конца выходных, однако официальные результаты будут объявлены после обработки всех протоколов, включая электронные голоса.