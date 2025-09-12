Поправки к пенсиям устранят несправедливость для многодетных семей

Инициатива, о которой сообщил глава комитета по труду Ярослав Нилов, касается двух ключевых ситуаций: рождения близнецов и появления второго ребенка до окончания декретного отпуска по уходу за первым.

Для многоплодных родов: вместо 1.5 лет стажа независимо от количества детей предлагается засчитывать по 1.5 года за каждого ребенка (3 года для двойни, 4.5 года для тройни).

При рождении второго ребенка во время действующего декрета: стаж будет суммироваться (например, 3 года за двоих детей вместо нынешних 2.5 лет).

Страховые баллы сохраняются в полном объеме: 1.8 балла за первого, 3.6 за второго, 5.4 за третьего и последующих детей в год.

«Сегодня мать двойняшек получает лишь 1.5 года стажа, хотя фактически ухаживает за двумя детьми одновременно. Это несправедливо», — отметил Нилов.

Поправка также устранит пробел, когда при рождении второго ребенка до окончания декрета за первым «теряются» месяцы стажа.

Законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Это уже вторая значимая пенсионная инициатива за последние месяцы: ранее обсуждалось зачисление в стаж периода ухода за детьми-инвалидами сверх установленных сроков.