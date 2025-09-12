В Ленинградской и Тульской области объявлены угрозы атак БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о повышенной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов на регион.

В связи с этим возможны временные сбои в работе мобильного интернета и связи, что связано с мерами по противодействию дронам.

Параллельно глава Тульской области Дмитрий Миляев объявил на территории региона режим опасности атаки БПЛА.

В обращении к жителям он призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей.