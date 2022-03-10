Как подготовить участок к дачному сезону

Как подготовиться к поездке
Перед тем, как отправиться на дачу после зимы, нужно тщательно подготовиться. Следует продумать, что может пригодиться для уборки и ремонта. С собой нужно взять инструменты, фонарики, средства для уборки и дезинфекции и другие полезные вещицы.
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Уборка территории
Приехав на дачу, первое, что нужно сделать, — убрать мусор с участка. Соберите граблями листья, ветки деревьев, а также прошлогодние плоды. Следует убрать и остальной мусор, например, целлофановые пакеты и бутылки.
Если на участке есть сломанные инструменты или другие предметы, то их следует выбросить.
После можно подмести дорожки и поправить декоративные ограды, если такие есть.
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Обработка деревьев и кустарников
Далее следует браться за работы в саду. Необходимо провести санитарную обрезку деревьев и кустарников. Для этого нужно снять укрытия и отрезать больные и сломанные ветки, очистить стволы от старой коры, а также мхов и лишайников.
Деревья и кусты также необходимо обработать средствами против вредителей.
Кроме того, следует заняться прививкой деревьев — это позволит омолодить их и получить хороший урожай. Однако нужно соблюдать пропорции при использовании специализированных средств, чтобы случайно не сжечь растения.
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Ремонт теплиц и уход за грядками
В первый приезд после зимы необходимо позаботиться о теплицах. Их нужно подготовить к следующему сезону: отремонтировать при необходимости, промыть снаружи и внутри. После этого нужно перекопать почву и удобрить ее.
В подготовке к предстоящему сезону нуждаются и грядки. В первую очередь необходимо обработать землю: сначала прогреть ее, например, с помощью пленки, а потом разрыхлить граблями. Это позволит в дальнейшем проще высаживать рассаду.
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Подготовка компоста
Заготавливать компост следует весной. Для него как раз подойдут обрезанные ветки деревьев и кустарников, собранные листья, а также бытовые отходы вроде картофельных очисток. Компост позволит садоводам получить в итоге хороший урожай, при этом вкладывая минимальные средства.
Первые посевы и подготовка рассады
Сеять на грядках можно, начиная с апреля, но при этом нужно использовать семена только холодостойких культур. Речь идет о бобах, моркови, укропе, сельдерее и других овощах.
Когда немного потеплеет, можно выносить на улицу подросшую рассаду для проветривания. Однако ее следует беречь от попадания прямых солнечных лучей.
Уход за цветами
Весной также следует позаботиться о цветах. Если на участке есть розы, то стоит начать с них. Необходимо снять с цветов укрытия, обрезать поврежденные ветви, а центральные укоротить на пару сантиметров.
Можно высадить и новые растения — например, лилии или гладиолусы.
Ремонт дачного дома
Если домик требует ремонта, то весна — лучшее для этого время. В первый приезд можно подлатать крышу и обработать все поверхности от насекомых. Дом также нужно проветрить и протопить, тем самым сделать его пригодным для ночевки.
Нужно проверить погреб, так как из-за паводков там могла появиться вода. При необходимости ее нужно откачать насосом. Если от воды в фундаменте появились трещины, то их нужно замазать цементом.
Необходимо проверить и канализационную систему, септик, а также водостоки. Нужно осмотреть электропроводку в доме, так как за зиму ее могли повредить мелкие грызуны.
Обратить внимание также следует на оконные и дверные проемы. Иногда деревянные рамы зимой начинают загнивать. В этом случае нужно убрать гниль, просушить поврежденные места и после обработать их антисептиком и герметиком.
Осмотр инвентаря
После проделанной работы можно задуматься и о дальнейших действиях. Следует осмотреть лопаты и грабли и убедиться, исправны ли они. Также необходимо проверить, достаточно ли на даче удобрений, грунта и средств от вредителей, убедиться, что у них не истек срок годности.
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