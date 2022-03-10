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Шпаргалки

Как подготовить участок к дачному сезону

Чем прежде всего стоит заняться на дачном участке в первый визит после зимы, читайте в материале РИАМО.
  pixabay.com
1

Как подготовиться к поездке

© flickr.com,batega

Перед тем, как отправиться на дачу после зимы, нужно тщательно подготовиться. Следует продумать, что может пригодиться для уборки и ремонта. С собой нужно взять инструменты, фонарики, средства для уборки и дезинфекции и другие полезные вещицы.

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2

Уборка территории

© pixabay

Приехав на дачу, первое, что нужно сделать, — убрать мусор с участка. Соберите граблями листья, ветки деревьев, а также прошлогодние плоды. Следует убрать и остальной мусор, например, целлофановые пакеты и бутылки.

Если на участке есть сломанные инструменты или другие предметы, то их следует выбросить.

После можно подмести дорожки и поправить декоративные ограды, если такие есть.

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3

Обработка деревьев и кустарников

  pixabay

Далее следует браться за работы в саду. Необходимо провести санитарную обрезку деревьев и кустарников. Для этого нужно снять укрытия и отрезать больные и сломанные ветки, очистить стволы от старой коры, а также мхов и лишайников.

Деревья и кусты также необходимо обработать средствами против вредителей.

Кроме того, следует заняться прививкой деревьев — это позволит омолодить их и получить хороший урожай. Однако нужно соблюдать пропорции при использовании специализированных средств, чтобы случайно не сжечь растения.

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4

Ремонт теплиц и уход за грядками

© РИА Новости,   Михаил Мордасов

В первый приезд после зимы необходимо позаботиться о теплицах. Их нужно подготовить к следующему сезону: отремонтировать при необходимости, промыть снаружи и внутри. После этого нужно перекопать почву и удобрить ее.

В подготовке к предстоящему сезону нуждаются и грядки. В первую очередь необходимо обработать землю: сначала прогреть ее, например, с помощью пленки, а потом разрыхлить граблями. Это позволит в дальнейшем проще высаживать рассаду.

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5

Подготовка компоста

© РИА Новости,   Константин Чалабов

Заготавливать компост следует весной. Для него как раз подойдут обрезанные ветки деревьев и кустарников, собранные листья, а также бытовые отходы вроде картофельных очисток. Компост позволит садоводам получить в итоге хороший урожай, при этом вкладывая минимальные средства.

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6

Первые посевы и подготовка рассады

© flickr.com,Pink Sherbet Photography

Сеять на грядках можно, начиная с апреля, но при этом нужно использовать семена только холодостойких культур. Речь идет о бобах, моркови, укропе, сельдерее и других овощах.

Когда немного потеплеет, можно выносить на улицу подросшую рассаду для проветривания. Однако ее следует беречь от попадания прямых солнечных лучей.

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7

Уход за цветами

© РИА Новости,   Тома Ивахненко

Весной также следует позаботиться о цветах. Если на участке есть розы, то стоит начать с них. Необходимо снять с цветов укрытия, обрезать поврежденные ветви, а центральные укоротить на пару сантиметров.

Можно высадить и новые растения — например, лилии или гладиолусы.

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8

Ремонт дачного дома

  pixabay

Если домик требует ремонта, то весна — лучшее для этого время. В первый приезд можно подлатать крышу и обработать все поверхности от насекомых. Дом также нужно проветрить и протопить, тем самым сделать его пригодным для ночевки.

Нужно проверить погреб, так как из-за паводков там могла появиться вода. При необходимости ее нужно откачать насосом. Если от воды в фундаменте появились трещины, то их нужно замазать цементом.

Необходимо проверить и канализационную систему, септик, а также водостоки. Нужно осмотреть электропроводку в доме, так как за зиму ее могли повредить мелкие грызуны.

Обратить внимание также следует на оконные и дверные проемы. Иногда деревянные рамы зимой начинают загнивать. В этом случае нужно убрать гниль, просушить поврежденные места и после обработать их антисептиком и герметиком.

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9

Осмотр инвентаря

© Фото,Ранет Матказин, Реутовское ИА

После проделанной работы можно задуматься и о дальнейших действиях. Следует осмотреть лопаты и грабли и убедиться, исправны ли они. Также необходимо проверить, достаточно ли на даче удобрений, грунта и средств от вредителей, убедиться, что у них не истек срок годности.

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