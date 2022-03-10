Как подготовить участок к дачному сезону

2

Приехав на дачу, первое, что нужно сделать, — убрать мусор с участка. Соберите граблями листья, ветки деревьев, а также прошлогодние плоды. Следует убрать и остальной мусор, например, целлофановые пакеты и бутылки.

Если на участке есть сломанные инструменты или другие предметы, то их следует выбросить.

После можно подмести дорожки и поправить декоративные ограды, если такие есть.

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