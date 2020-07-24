Лайфхаки для дачи: как превратить подмосковный участок в курорт

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Несмотря на то, что некоторые страны открывают авиасообщение, полноценный отдых в любой точке мира будет доступен еще не скоро. Да и позволить себе такую роскошь во время кризиса сможет не каждый. Альтернатива, которая многим придется по карману – обустроить курорт на даче. Дизайнер Виктория Биркова поделилась лайфхаками, как привнести на участок частичку экзотики.

По словам эксперта, перед тем как приступать к изменению дачного участка, следует тщательно все обдумать и принять во внимание следующие аспекты:

– Особенности ландшафта

Заболоченность, холмы, каменистые зоны или низины могут стать как преимуществом, так и сильно испортить планы.

– Формат отдыха

В зависимости от него будут обустроены новые зоны. Тем, кто устал от городской суеты, подойдет красивое место для «ленивого» отдыха, а семье с детьми – площадка для активных развлечений.

– Грамотное распределение пространства

От лишних построек, предметов и растений нужно избавиться, а важные – сохранить. К ним относятся капитальные строения, например, гараж или сарай, которые в целях экономии стоит сносить только при сильном износе. В зависимости от внешнего вида жилого дома и сохраненных построек и стоит планировать стиль будущей зоны отдыха.

– Бюджет и свободное время

В случае серьезной перепланировки потребуется собрать определенный пакет документов и подать в соответствующие инстанции.

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