Лайфхаки для дачи: как превратить подмосковный участок в курорт

Подготовка к перепланировке
Несмотря на то, что некоторые страны открывают авиасообщение, полноценный отдых в любой точке мира будет доступен еще не скоро. Да и позволить себе такую роскошь во время кризиса сможет не каждый. Альтернатива, которая многим придется по карману – обустроить курорт на даче. Дизайнер Виктория Биркова поделилась лайфхаками, как привнести на участок частичку экзотики.
По словам эксперта, перед тем как приступать к изменению дачного участка, следует тщательно все обдумать и принять во внимание следующие аспекты:
– Особенности ландшафта
Заболоченность, холмы, каменистые зоны или низины могут стать как преимуществом, так и сильно испортить планы.
– Формат отдыха
В зависимости от него будут обустроены новые зоны. Тем, кто устал от городской суеты, подойдет красивое место для «ленивого» отдыха, а семье с детьми – площадка для активных развлечений.
– Грамотное распределение пространства
От лишних построек, предметов и растений нужно избавиться, а важные – сохранить. К ним относятся капитальные строения, например, гараж или сарай, которые в целях экономии стоит сносить только при сильном износе. В зависимости от внешнего вида жилого дома и сохраненных построек и стоит планировать стиль будущей зоны отдыха.
– Бюджет и свободное время
В случае серьезной перепланировки потребуется собрать определенный пакет документов и подать в соответствующие инстанции.
Японский сад камней
Сад камней – отличный вариант для дачников, которые не любят постоянный уход за растениями. Для обустройства восточного уголка для медитаций не нужна большая территория, не помешает и неплодородная почва.
1. Создание макета сада
Сперва необходимо детально продумать дизайн будущего сада и сделать набросок на бумаге.
«Конечно, элементы сада связаны общей концепцией, но строгие правила его формирования давно в прошлом. В случае с дачным участком вполне возможно отойти от вековых традиций», – отмечает дизайнер.
2. Подготовка участка
Для площадки обычно выбирают прямоугольную или квадратную форму. Расположить композицию лучше на ровной поверхности подальше от построек.
Необходимо заранее уложить на землю пленку – она предотвратит рост сорняков.
3. Выбор камней и их расстановка
Обычно для обустройства участка задействуют от 3 до 15 камней. Выбирайте плоские или ступенчатые, наклонные, но без острых углов. Поверхность камня должна быть матовой черных, белых, красноватых, серых или коричневых оттенков.
При расстановке стоит избегать симметрии и прямых линий – композиции не должны быть однотипными. Одинаковые по форме или высоте булыжники не стоит помещать в одну группу.
4. Оформление композиций
Пространство между композициями можно заполнить гравием или песком. В солнечных частях лучше использовать темную посыпку, которая не будет отражать солнце, а в темных уголках – белые песок и гальку.
Особенностью японского сада считается рисование узоров на песчаной поверхности. Они наносятся граблями со специальными насадками, которые можно купить в строительном магазине. Например, круги вокруг камней символизируют волны.
5. Выкладка дорожек
Для выкладки подойдут плоские камни, плитка или спилы деревьев, которые необходимо углубить в почву.
6. Озеленение
Если душа все же просит зелени, то идеальным дополнением японского садика станет хвойная растительность, кустарники и мох. Также в атмосферу впишутся каменный мостик и небольшой пруд.
Американский задний двор
Привнести на участок атмосферу любимых американских фильмов – отличная идея для молодых пар, которые любят проводить время на природе в активной компании.
«Главная особенность такого двора – максимальное слияние с местным природным ландшафтом и простота. Этот вариант подойдет владельцам открытых ровных участков на солнечной стороне», – объясняет Виктория.
1. Оформление газона
Особое внимание жители американских пригородов уделяют газону, так что о нем стоит позаботиться в первую очередь. Траву необходимо коротко и ровно подстричь газонокосилкой. В таком месте для отдыха можно прилечь с книгой или устроить пикник, а еще заняться йогой или поиграть в футбол.
2. Озеленение
Стоит также обустроить зеленую зону из ковровых клумб или ярусных цветников. Насаждения из низкорослых и ярких цветов будут смотреться особенно эффектно. Дополнит дизайн классический американский декор для сада – садовые гномы, фигурки животных и грибов.
3. Гриль-зона
Американский двор немыслим без зоны для барбекю, которая станет отличным местом для посиделок с друзьями. Если на участке есть беседка, поставить классический гриль для жарки сосисок и котлет для бургеров можно рядом с ней. Напоследок, можно украсить скамьи в беседке яркими подушками и пледами, а саму постройку обвить гирляндами с однотонными лампочками с теплым светом.
Средиземноморский рай
Обустраивая зону отдыха в средиземноморском стиле, можно добавить традиционных элементов, ассоциирующихся с любимой страной, например, Кипром или Грецией. Такой стиль подойдет для небольших участков, где есть холмы и неровности, которые напомнят о морских обрывах.
«Этот дизайн отличает отсутствие смыслового центра. Наличие большого количества деталей, растений и акцентов в разных частях площадки придаст колорита. Также характерна искусственная «запущенность» растений и декора», – объясняет Виктория.
1. Оформление построек
Старые фасады построек на участке тоже не станут проблемой – их можно просто побелить или покрасить в традиционные «южные» цвета: терракотовый, желтый и голубой.
2. Декор участка
Не помешает отвести места в разных точках сада под оригинальный декор. Здесь все зависит от бюджета, которым располагает дачник. Украсить площадку можно небольшими статуями и колоннами, осколками крупных кувшинов, а можно вооружиться красками и нарисовать атмосферные фрески. Приобретение небольшого фонтана тоже приветствуется – его стоит украсить грубыми булыжниками.
3. Озеленение
Растительность лучше подбирать вьющуюся и густую, которая будто бы растет в месте, куда не ступала нога человека. Например, девичий виноград или клематис. Хорошо впишутся и яркие цветы в горшках – их можно расставить или развесить по всему периметру участка.
4. Выкладка дорожек
Дорожки лучше делать каменистыми и витиеватыми, отказавшись от прямых линий.
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Скандинавский колорит
Зона отдыха в скандинавском стиле настраивает на покой и гармонию. Для него характерны декоративность и аккуратность.
«Несмотря на то, что многие элементы можно соорудить своими руками, ухаживать за садом не так просто – он должен находится в идеальной чистоте», – отмечает эксперт.
1. Оформление участка
Для скандинавов важен дизайн с упором на аутентичность. В такую стилистику прекрасно впишутся глухие оттенки серого, голубого, красного и бежевого с коричневым. В качестве садовой мебели обычно используют как грубые столы и стулья, которые можно самостоятельно выпилить из бревен, так и изящную плетеную мебель.
2. Рокарий в духе скалистых фьордов
Рокарий – эффектная композиция, сложенная из грубых валунов. Выбирать лучше темные камни, располагая их вразброс, чтобы композиция выглядела максимально естественно.
3. Огород в контейнерах
Благодаря этому очень удобному и стильному решению на участке можно компактно разместить множество растений и съедобных культур. Грядки должны напоминать клумбы – овощи для них подбираются не только по агротехническим характеристикам, но и по внешнему виду. Эффектно смотрятся яркие и контрастные сочетания оттенков. Например, разные сорта томатов, необычные сорта базилика, капуста Романеско.
Еще один вариант – обустроить мини-садик из пряных трав. Сколотить контейнеры для него можно из досок вручную.
4. Озеленение
В качестве садов в скандинавском стиле подойдут небольшие застекленные теплицы, особенно с каплевидной крышей. Важный элемент декора – живая изгородь из барбариса.
5. Садовое кострище
Для обустройства кострища необходимо приобрести огнеупорные кирпичи и уложить их друг на друга. Если очаг планируется не на один сезон, то кирпичи следует соединить закрепляющим раствором. Высота стенки примерно 90 см, а толщина – 15-20 см. Внутрь помещается специальная чаша для костра. Помните: не стоит располагать очаг слишком близко к постройкам, деревьям и заборам.
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Турецкий отель
«Не обязательно ехать в пятизвездочный отель с услугой «все включено», чтобы как следует отдохнуть всей семьей. Исходя из собственных предпочтений и возможностей, по аналогии с Турцией, на дачном участке можно организовать место для релакса», – говорит дизайнер.
1. Мини-пляж
Обустройство пляжа – нетрудная задача. Главное, чтобы было достаточно места. Лучше использовать речной песок без примесей – его можно заказать в интернете. Перед тем как засыпать будущий пляж, на землю стоит подстелить пленку во избежание роста сорняков. А чтобы не разнести песок ногами по всему участку, зону пляжа лучше оградить низким забором или деревянным мостиком. Там же можно расположить шезлонги и зонтики.
2. Бассейн
Построить бассейн можно как самостоятельно, так и сделать конструкцию на заказ. Неплохой альтернативой станет наземный бассейн из пластика или каркасная модель. Если покупать бассейн спецмагазине, то в комплект войдут фильтры, шланги, лестница и прочие приспособления.
Устанавливать бассейн лучше вдали от деревьев, чтобы в воду не падала листва. Наиболее удобная форма – круг или овал. В таком бассейне с комфортом разместятся несколько человек. Оптимальная глубина – 1,5 метра, но если в нем часто будут плавать дети, то лучше ограничится 50 сантиметрами.
3. Уличный бар
Бар можно обустроить из старого серванта, который легко перекрасить и задекорировать, например, искусственно состарив. А если украсить его свежими цветами, получится отличный фон для фото для Инстраграм.
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