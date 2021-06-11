Могут ли изъять заброшенный участок в Подмосковье

Чем опасны заброшенные участки
Нередко на территориях СНТ в Московской области можно встретить заброшенные участки. По словам Екатерины Ивановой, к.ю.н. и земельного юриста, президента Межрегионального юридического центра земельных отношений, заброшенные участки представляют серьезную угрозу как для жителей рядом расположенных участков, так и для самого СНТ. Проблемные участки являются своего рода бомбой замедленного действия: на заросших, покрытых сухостоем землях вырастает риск распространения пожара. К тому же, в зарослях могут жить вредители, а в некоторых регионах — ядовитые змеи.
Помимо этого, руководство СНТ недополучает денежные средства за такие участки, потому что за них чаще всего никто не платит.
Процедура изъятия
Эксперты утверждают, что по закону не существует четкого механизма изъятия садовых участков. Законодательство описывает процедуру изъятия для земель сельскохозяйственного назначения, а не для земель СНТ.
При этом лишить права собственности хозяина заброшенного участка все-таки можно. Чтобы начать эту процедуру, любое заинтересованное лицо должно обратиться в местную администрацию. С таким обращением могут выступить, например, владелец соседнего участка или правление СНТ, инспектор земельного контроля. Собственнику могут вынести предупреждение или выписать штраф за нецелевое использование земли. В случае, если эти меры не подействуют на собственника, орган местного самоуправления имеет право обратиться с исковым заявлением в суд и потребовать изъять у владельца участок. После этого земля становится собственностью муниципального образования и на нее может претендовать любой человек.
Изъятие участка у владельца — крайняя мера, которую трудно реализовать, говорит Светлана Петропольская, юрист, арбитражный управляющий, совладелец юридической фирмы URVISTA. Государство не будет забирать заброшенные участки по собственной инициативе, особенно если за землю платят налоги и взносы. Принудить же собственника приезжать и ухаживать за дачей по закону невозможно.
Дача как убежище: вырастут ли цены на загородное жилье в Подмосковье>>
Ужесточение контроля
По словам Светланы Петропольской, в феврале 2021 года Росреестр разработал законопроект, призванный ужесточить контроль за заброшенными дачными участками.
Ожидается, что документ предоставит председателям СНТ право обратиться в госорганы для проведения проверки заброшенного участка. При этом критерии заброшенности должно разработать правительство. Если в ходе проверки специалисты обнаружат нарушения, собственника оштрафуют и выдадут ему предписание об устранении всех недочетов. Если гражданин проигнорирует предписания, его могут лишить собственности.
Что делать, если участок не нужен
Если родственники оставили вам в наследство участок, но вы не имеете возможности или не хотите за ним ухаживать, лучше отказаться от наследства или же написать заявление в Росреестр об отказе от права собственности. При этом любая земля, даже неликвидная, стоит денег, поэтому с отказом лучше не торопиться, а для начала стоит попробовать продать участок, рекомендует Екатерина Иванова.
Умные дома в Подмосковье: как устроено инновационное жилье в регионе>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии