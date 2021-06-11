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Шпаргалки

Могут ли изъять заброшенный участок в Подмосковье

Что грозит хозяевам заброшенных земель, корреспонденту РИАМО рассказали юристы.
© Министерство имущественных отношений Московской области
1

Чем опасны заброшенные участки

© РИА Новости,   А. Соломонов

Нередко на территориях СНТ в Московской области можно встретить заброшенные участки. По словам Екатерины Ивановой, к.ю.н. и земельного юриста, президента Межрегионального юридического центра земельных отношений, заброшенные участки представляют серьезную угрозу как для жителей рядом расположенных участков, так и для самого СНТ. Проблемные участки являются своего рода бомбой замедленного действия: на заросших, покрытых сухостоем землях вырастает риск распространения пожара. К тому же, в зарослях могут жить вредители, а в некоторых регионах — ядовитые змеи.

Помимо этого, руководство СНТ недополучает денежные средства за такие участки, потому что за них чаще всего никто не платит.

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2

Процедура изъятия

© РИАМО,   Александр Манзюк

Эксперты утверждают, что по закону не существует четкого механизма изъятия садовых участков. Законодательство описывает процедуру изъятия для земель сельскохозяйственного назначения, а не для земель СНТ.

При этом лишить права собственности хозяина заброшенного участка все-таки можно. Чтобы начать эту процедуру, любое заинтересованное лицо должно обратиться в местную администрацию. С таким обращением могут выступить, например, владелец соседнего участка или правление СНТ, инспектор земельного контроля. Собственнику могут вынести предупреждение или выписать штраф за нецелевое использование земли. В случае, если эти меры не подействуют на собственника, орган местного самоуправления имеет право обратиться с исковым заявлением в суд и потребовать изъять у владельца участок. После этого земля становится собственностью муниципального образования и на нее может претендовать любой человек.

Изъятие участка у владельца — крайняя мера, которую трудно реализовать, говорит Светлана Петропольская, юрист, арбитражный управляющий, совладелец юридической фирмы URVISTA. Государство не будет забирать заброшенные участки по собственной инициативе, особенно если за землю платят налоги и взносы. Принудить же собственника приезжать и ухаживать за дачей по закону невозможно.

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3

Ужесточение контроля

© РИА Новости,   Алексей Куденко

По словам Светланы Петропольской, в феврале 2021 года Росреестр разработал законопроект, призванный ужесточить контроль за заброшенными дачными участками.

Ожидается, что документ предоставит председателям СНТ право обратиться в госорганы для проведения проверки заброшенного участка. При этом критерии заброшенности должно разработать правительство. Если в ходе проверки специалисты обнаружат нарушения, собственника оштрафуют и выдадут ему предписание об устранении всех недочетов. Если гражданин проигнорирует предписания, его могут лишить собственности.

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4

Что делать, если участок не нужен

© РИА Новости,   Михаил Мордасов

Если родственники оставили вам в наследство участок, но вы не имеете возможности или не хотите за ним ухаживать, лучше отказаться от наследства или же написать заявление в Росреестр об отказе от права собственности. При этом любая земля, даже неликвидная, стоит денег, поэтому с отказом лучше не торопиться, а для начала стоит попробовать продать участок, рекомендует Екатерина Иванова.

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ПодмосковьеЗемляНедвижимостьДачаЖильеДокументыЗаконопроекты
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