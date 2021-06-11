Могут ли изъять заброшенный участок в Подмосковье

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Эксперты утверждают, что по закону не существует четкого механизма изъятия садовых участков. Законодательство описывает процедуру изъятия для земель сельскохозяйственного назначения, а не для земель СНТ.

При этом лишить права собственности хозяина заброшенного участка все-таки можно. Чтобы начать эту процедуру, любое заинтересованное лицо должно обратиться в местную администрацию. С таким обращением могут выступить, например, владелец соседнего участка или правление СНТ, инспектор земельного контроля. Собственнику могут вынести предупреждение или выписать штраф за нецелевое использование земли. В случае, если эти меры не подействуют на собственника, орган местного самоуправления имеет право обратиться с исковым заявлением в суд и потребовать изъять у владельца участок. После этого земля становится собственностью муниципального образования и на нее может претендовать любой человек.

Изъятие участка у владельца — крайняя мера, которую трудно реализовать, говорит Светлана Петропольская, юрист, арбитражный управляющий, совладелец юридической фирмы URVISTA. Государство не будет забирать заброшенные участки по собственной инициативе, особенно если за землю платят налоги и взносы. Принудить же собственника приезжать и ухаживать за дачей по закону невозможно.

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