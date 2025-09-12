Снятие санкций с «Белавиа» может открыть новые возможности для России

Вашингтон официально разрешил национальному белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» обслуживать самолеты Boeing и проводить с ними финансовые операции, что может создать важные прецеденты для российской авиации, сообщает РБК .

Хотя активы авиакомпании остаются замороженными, генеральная лицензия Минфина США фактически снимает ограничения на эксплуатацию воздушных судов. Эксперты видят в этом решении стратегический шаг, который может превратить Минск в транзитный хаб для рейсов между Россией и США, а также облегчить доступ к запчастям и техническому обслуживанию для всего региона.

Белорусский лидер Александр Лукашенко может усилить свою роль как потенциальный посредник в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Политолог Константин Калачев отмечает, что Лукашенко, в отличие от многих западных политиков, сохраняет прямые каналы коммуникации с российским руководством и понимает логику Кремля. Это делает его ценным партнером для администрации Трампа, которая ищет пути деэскалации без публичных уступок.

Практические перспективы включают организацию стыковочных рейсов через Минск для российских пассажиров, поскольку прямые полеты между Россией и США остаются заблокированными. Airbus A330 из парка «Белавиа» теоретически способны выполнять такие перелеты, однако потребуются сложные согласования маршрутов в обход воздушного пространства ЕС, где санкции против Беларуси сохраняются. Дополнительным вызовом остается ужесточение визовой политики США: выдачу разрешений россиянам приостановили в посольствах Польши, Казахстана и Армении, что потребует создания новых визовых центров.

Для России это «окно возможностей» может означать косвенный доступ к запчастям и сервису Boeing через партнерство с «Белавиа», что критически важно для сохранения воздушного флота в условиях санкций. В долгосрочной перспективе прогресс в отношениях Вашингтона и Минска способен смягчить напряженность и в других сферах, от продовольственного экспорта до политического диалога.