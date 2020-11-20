РИАМО – 20 ноя. Флорист Зоя Ильяшенкова рассказала, что аллергию на домашние растения вызывают, как правило, не сами цветы, а почва, в которой они растут, сообщает aif.ru.

Именно некачественная почва, как правило, провоцирует аллергию. Еще спровоцировать возникновение аллергии может плесень, образовавшаяся на почве.

«Это и есть главная опасность для людей с болезнями органов дыхания, да и для здорового человека такая ситуация в квартире чревата последствиями. Для борьбы с плесенью и грибком в грунте есть специальные препараты. Поэтому если вы хотите завести дома цветы — аллергия не помеха», - считает Ильяшенкова.

Она напомнила, что в некоторых домашних цветках содержится яд. Например, монстера, алоказия, диффенбахия. Их сок опасен и может вызвать ожоги, поэтому их нужно держать повыше на полках — подальше от детей и домашних животных.

«В спальне нежелательно держать у изголовья те растения, которые источают тяжелый, пряный запах. К таким относится любимая многими орхидея. Но максимум дискомфорта, который она принесет, — это легкая головная боль. Тем не менее сильно пахнущие растения лучше поставить в других комнатах», - подчеркнула флорист.​​