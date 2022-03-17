РИАМО - 17 мар. Производители в Московской области выразили готовность выпускать запчасти, необходимые для развития сельского хозяйства, в рамках импортозамещения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководителями с/х предприятий Подмосковья. На встрече обсудили импортозамещение, поддержку и развитие бизнеса в условиях санкционного давления. Совещание провели на территории тепличного комплекса «Агрокультура групп» в городском округе Кашира. Во встрече принял участие замминистра с/х РФ Андрей Разин.

«Нам не требуется перепрофилирование, у нас есть достаточные мощности, чтобы начать производство необходимых запчастей, которые требуются для основной сельскохозяйственной техники», – сказал в ходе встречи представитель учредителя ООО «ТулаМашАгро» Валерий Даутов.

В агропромышленном комплексе Подмосковья заняты свыше 27 тыс. человек. Регион находится на первом месте по производству хлеба и сыра в РФ, на втором месте – по выращиванию промышленной ягоды. Подмосковье также является одним из лидеров по тепличным овощам.

Московская область на 70% обеспечена собственным картофелем, примерно на 60% - овощами, на 35% – молоком и зерном, почти на 30% – мясом. Некоторыми продовольственными позициями Московская область обеспечивает другие регионы.

Посевные площади в Подмосковье занимают 540,3 тыс. га. В данном направлении работают 35 округов, лидерами являются Коломна, Дмитровский округ, Зарайск, Луховицы, Домодедово, Серебряные Пруды, Кашира, Лотошино, Волоколамский и Сергиево-Посадский округа.

В этом году посевные площади увеличатся более чем на 33 тыс. га. Ожидается, что будет увеличен валовый сбор зернобобовых, зерновых, кормовых, масличных культур, овощей, картофеля, ярового сева.

В 2021 году в регионе собрали 1,24 тыс. т ягод, это клубника, малина, голубика, ежевика. Порядка 50 га новых площадей ввели в оборот, 100 гектаров еще планируют ввести в этом году. Благодаря этому сбор ягод в Московской области увеличится до 1,8 тыс. т к 2024 году.

Положительная динамика есть и в животноводстве. Поголовье птицы во всех категориях хозяйств Подмосковья в начале 2022 года составило 13,1 млн голов. Это на 7% больше, чем в 2020 году. Мяса птицы начали производить больше на 5%, объем производства достиг 232,3 тыс. т.