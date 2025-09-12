Актера Артема Бобцова отказались везти в такси без детского кресла

Актера и артиста Большого московского цирка Артема Бобцова, рост которого составляет 132 см, отказались везти в такси без детского кресла, сообщает, сообщает Mash .

Актер вместе со своими друзьями хотели уехать из центра Москвы и вызвали такси. Однако поездка не состоялась, так как водитель отказался везти 39-летнего мужчину без бустера или детского кресла. Он объяснил отказ тем, что ремень будет давить актеру на шею, а при аварии это может обернуться тяжелыми травмами или летальным исходом.

Бобцов попытался поспорить, но водитель настаивал. В итоге компания решила уехать на другой машине.

Ранее такси совершило столкновение со сломавшимся автобусом возле станции метро «Коммунарка» в Москве.