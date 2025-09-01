сегодня в 16:17

3 человека пострадали из-за ДТП с такси и автобусом на Калужском шоссе в Москве

В понедельник такси совершило столкновение со сломавшимся автобусом возле станции метро «Коммунарка» в Москве. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Такси и автобус столкнулись на Калужском шоссе. По предварительным данным, в результате травмы получили три человека — водитель такси и два пассажира, в том числе подросток 2015 года рождения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства ДТП. Дело находится на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов.

Авария произошла на 24-м километре Калужского шоссе. Ранее сообщалось, что из-за нее затруднено движение в сторону МКАД.