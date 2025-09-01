Движение на участке Калужского шоссе затруднено из-за ДТП

сегодня в 14:46

ДТП произошло на 24-м километре Калужского шоссе. В районе аварии образовалась пробка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Движение в сторону МКАД затруднено на 1 км. Водителям посоветовали объезжать участок ДТП.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Они выясняют причины аварии.

Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

Ранее электробус насмерть сбил женщину в Москве. При этом она переходила дорогу на «зеленый» свет.