Переходила дорогу на «зеленый»: электробус насмерть сбил женщину в Москве

Утром 1 сентября на Святозерской улице в районе дома №12 на востоке Москвы водитель электробуса насмерть сбил женщину, которая переходила через дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Предварительно известно, что женщина оказалась на проезжей части на «зебре» и на разрешающий сигнал светофора, однако все равно попала под колеса электробуса.

Горожанка получила смертельные травмы. Она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП организована проверка. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа разбираются в обстоятельствах случившегося. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего закона.