Польша лишила социальных пособий неработающих украинцев

Нижняя палата Национального парламента Польши (Сейм) приняла закон, который лишает социальных пособий всех неработающих граждан Украины, которые находятся в стране и получали соответствующую выплату, сообщает РИА Новости .

«Сейм принял закон о социальных выплатах для иностранцев. Он предполагает, что семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — говорится в материале.

Несмотря на то, что официально в тексте закона указано слово «иностранцы», нововведение коснется только украинцев. Это связано с тем, что граждане других стран и так не имели доступа к подобным выплатам, которые получали украинцы, покинувшие страну после февраля 2022 года.

В документе также говорится, что граждане Украины могут находиться легально на территории Польши только до конца марта 2026 года.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий соцвыплаты и доступ к медицине неработающим гражданам Украины. В первую очередь речь шла о ежемесячных детских пособиях.

