сегодня в 23:07

Посольство РФ: отправка Францией истребителей в Польшу не снизит напряженность

Решение президента Франции Эмманюэля Макрона отправить в Польшу 3 истребителя Rafale после инцидента с беспилотниками не снизит напряженность в регионе, заявили в посольстве РФ во Франции, пишет ТАСС .

Особую обеспокоенность вызывает решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, что отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе», — заявили в посольстве после вызова посла Алексея Мешкова в МИД республики.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о развертывании трех истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.

Решение было принято после официального обращения Варшавы к союзникам по альянсу с запросом на усиление противовоздушной обороны.

Поводом для усиления группировки стал инцидент с беспилотниками, которые, по утверждению польских властей, нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Туск заявил, что дроны были «российскими», но не предоставил публичных доказательств.

В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила никаких подтверждений причастности Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны ЕС и НАТО бездоказательными.