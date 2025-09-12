В деле об убийстве чемпиона Европы Михайленко в Омске появился подозреваемый

В Омске 10 сентября на улице 4-й Крымский переулок в одном из домов трагически погиб 31-летний чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко. Предварительно известно, что молодого спортсмена в ходе ссоры мог застрелить его 23-летний знакомый, который в день происшествия находился у него в гостях, об этом сообщили в СУ СК РФ по Омской области .

По данным следствия, между спортсменом и его знакомым в какой-то момент произошел конфликт, в ходе которого 23-летний молодой человек выстрелил из пистолета ТТ в голову оппонента, затем сбежал с места преступления.

Подозреваемый в убийстве успел покинуть Омскую область, но в итоге все равно был задержан сотрудниками полиции в Новосибирской области. Предполагается, что поводом для убийства стала личная неприязнь.

«В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники следователями и криминалистами обнаружены и изъяты гильза, пуля и иные вещественные доказательства. При осмотре автомобиля подозреваемого изъят пистолет и патроны к нему», — говорится в сообщении следователей.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Задержанному уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным Telegram-канала «112», знакомый Михайленко убил его из пистолета, который купил в даркнете. Пистолет ТТ 1941 года выпуска не зарегистрирован на юноше.

