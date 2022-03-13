РИАМО - 13 мар. Финансовый аналитик Вячеслав Путиловский отметил, что в России банки стали массово предлагать выгодные вклады под высокие ставки. Предложения стали появляться после повышения ключевой ставки до 20% Центробанком РФ, сообщает «Вечерняя Москва».

Условия варьируются от 17 до 20% годовых, меняются от банка к банку и сроки вкладов.

«Выбирая, куда отнести деньги, я бы советовал смотреть на процентную ставку: чем выше, тем лучше. Второй момент — срок размещения средств. Мне кажется, что сейчас — если процент по вкладу высокий — лучше положить деньги не на три месяца, а на полгода», - отметил Путиловский.

Он также рекомендовал оценить надежность банка и его текущий рейтинг. Эту информацию можно найти в интернете. Следует тщательно изучить и сам договор.

«Многие банки заманивают высокими процентами по вкладам, но на самом деле эти проценты порой платят только три месяца, а то и вовсе один, а потом ставка резко снижается», — предупредил Путиловский.

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