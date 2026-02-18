Волонтеры рассказали о работе нижегородского приюта «Сострадание-НН»

Волонтеры и сотрудники нижегородского приюта фонда «Сострадание-НН» ежедневно ухаживают за бездомными животными и помогают им социализироваться, сообщает pravda-nn.ru .

День в приюте начинается в 6 утра. Сотрудники готовят кашу с субпродуктами, кормят собак и по очереди выпускают их на выгул. Животные содержатся в вольерах по двое — пары подбирают по характеру. Затем убирают территорию и помещения. Многим собакам не хватает прогулок, поэтому каждое появление человека вызывает у них надежду.

Большинство питомцев пережили жестокое обращение. Пес Клим лишился глаза после издевательств, Цыганку спасли из организации, где раньше уничтожали собак. В отдельном теплом домике живут кошки, почти все — с тяжелым прошлым.

Волонтер Татьяна сотрудничает с приютом три года

«Прогулки очень важны. Без новых впечатлений у собаки возникает интеллектуальный застой, ей сложнее социализироваться», — рассказала она.

Администратор фонда Алиса Чепурнова пояснила, что в приют забирают щенков, инвалидов и явно домашних животных, которые не выживут на улице.

«Быстрее всего забирают небольших собак и щенков. Главное условие — содержание в тепле и не на цепи», — отметила она.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о выделении средств на ветеринарные услуги и подготовку животных к передаче новым владельцам. Однако мест в приюте ограничено, и принять новых питомцев можно только после пристройства нынешних.

