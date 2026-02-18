Российский триколор заметили на трибунах Олимпиады-2026

На трибунах Олимпийских игр неожиданно появился российский триколор. Выяснилось, что один из российских туристов убедил охрану, что это флаг Словакии, сообщает SHOT .

Болельщику «Спартака» Георгию из Зеленограда удалось обмануть стюардов. У него всегда с собой флаг с названием родного города. Мужчину остановили на входе на хоккейный матч, но Георгий без колебаний сказал, что флаг словацкий, после чего его пропустили.

Во время матча между Канадой и Чехией, к российскому туристу вновь подошли сотрудники и попросили снять российский флаг.

XXV зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

