Российский триколор заметили на трибунах Олимпиады-2026
На трибунах Олимпийских игр неожиданно появился российский триколор. Выяснилось, что один из российских туристов убедил охрану, что это флаг Словакии, сообщает SHOT.
Болельщику «Спартака» Георгию из Зеленограда удалось обмануть стюардов. У него всегда с собой флаг с названием родного города. Мужчину остановили на входе на хоккейный матч, но Георгий без колебаний сказал, что флаг словацкий, после чего его пропустили.
Во время матча между Канадой и Чехией, к российскому туристу вновь подошли сотрудники и попросили снять российский флаг.
XXV зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
