Российский турист бросился в бушующий океан ради спасения собаки на Бали

Инцидент произошел на пляже Переренан. Собаку унесло в воду во время выгула на берегу. По словам очевидицы Станиславы, все произошло рядом с небольшой рекой, впадающей в океан. Обычно люди пересекают реку, едва замочив ноги. Пес привык перебегать тихую речку, однако в этот раз течение за секунды затянуло его в воду.

Хозяин собаки не решился броситься в океан за питомцем. Муж Станиславы прыгнул в волны и доплыл до пса, но не смог самостоятельно вытащить его и позвал на помощь. В этот момент к Евгению приближался серфер. Ситуация осложнялась тем, что в океане было опасное обратное течение, которое быстро уносило мужчин в открытый океан.

Через 10 минут упорной борьбы со стихией они наконец-то выбрались на сушу. На берегу изможденный Евгений без сил рухнул на песок.

