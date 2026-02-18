Газовый баллон взорвался в автомобиле на востоке Москвы

Газовый баллон взорвался в припаркованном автомобиле на востоке Москвы. К настоящему моменту информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло в среду вечером на Уссурийской улице. Баллон с газом рванул в автомобиле отечественной марки Lada. По предварительным данным, машина находилась рядом с территорией, где ведется строительство метро. После взрыва начался авто загорелся.

На опубликованных кадрах видно, как на парковке полыхает легковушка. В небо поднимаются клубы дыма, а рядом с «Ладой» сработала сигнализация у вблизи припаркованной машины.

К настоящему моменту сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.