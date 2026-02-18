Эксперт Бедеров предупредил о мошенничестве к 23 Февраля

Основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров сообщил о росте числа мошеннических схем в преддверии 23 Февраля в России. По его словам, злоумышленники используют патриотическую тематику праздника, сообщает RT .

Игорь Бедеров рассказал, что мошенники предлагают вложиться в «патриотические» проекты и акции оборонных предприятий якобы от имени фондов. Также они призывают переводить деньги на помощь ветеранам и семьям военнослужащих через поддельные сайты и страницы в соцсетях.

Кроме того, злоумышленники создают сайты-однодневки с продажей тематической атрибутики — сувениров и одежды — по заниженным ценам.

«Избегайте переводов частным лицам за покупки в незнакомых магазинах. Всегда проверяйте организации и проекты, собирающие средства, особенно перед крупными праздниками. Обратите внимание на адрес сайта и срок регистрации домена: мошеннические ресурсы живут несколько месяцев», — пояснил Бедеров.

Эксперт рекомендовал не передавать реквизиты банковских карт третьим лицам, не переходить по сомнительным ссылкам и подключить двухфакторную аутентификацию. О подозрительных операциях он посоветовал сразу сообщать в банк.

