РИАМО - 9 мар. Банк России установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, который будет действовать до 9 сентября, сообщается на сайте регулятора.

Клиенты банков могут снимать до 10 тыс. долларов в наличной валюте, остальное – в рублях по актуальному рыночному курсу.

В российских банках на 90% валютных счетов сумма не превышает 10 тыс. долларов, соответственно, большая часть граждан сможет полностью получить свои средства в наличной валюте.

Во время действия временного порядка выдачи средств валюта будет выдаваться в долларах, валюта счета при этом не будет иметь значения. Конвертация других валют в доллар будет производиться по рыночному курсу.

Кроме того, банки прекращают продажу наличной валюты гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно в любой момент и в любом объеме.