Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Киев и его западные кураторы саботируют мирное урегулирование и используют Украину как площадку для экспериментов и заработка.

Она сравнила отношения Киева и Запада с мифом о Минотавре. По ее словам, украинские власти «тащат» своих граждан в «жерло» западников.

«Вот мне кажется, история киевского режима и его западных кураторов — это реальная история Минотавра», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что после публикации файлов Эпштейна стала очевидной «ритуальная составляющая» происходящего. По ее мнению, западные страны не заинтересованы в мирном урегулировании, поскольку не хотят терять «полигон для экспериментов», связанный с теневыми доходами, включая черную трансплантологию, рынок оружия, наркотрафик и медицинские эксперименты.

«Вы посмотрите, сколько терактов они проводят! А это вам не скармливание мирных жителей, включая детей, вот этому страшному Молоху?» — сказала Захарова.

Она также упомянула трагедию в Беслане и атаки с использованием дронов и мин вблизи гражданской инфраструктуры. По словам дипломата, Европа продолжит предпринимать шаги, чтобы сорвать мирные переговоры.

