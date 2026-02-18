Росавиация: снегопад повлияет на работу московских аэропортов

В ночь на 19 февраля в московском регионе ожидается снегопад. Погодные скорректируют работу столичных аэропортов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что корректировки будут в расписании полетов как на прилет, так и на вылет. Кроме того, не исключены отмены рейсов.

В аэропорту Шереметьево будут ограничены взлетно-посадочные операции — это скажется на расписании «Аэрофлота».

Как уточнили в пресс-службе Росавиации, это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями, ритмичной доставке багажа от воздушных судов в терминалы.

В четверг, 19 февраля, на территории Москвы ожидается мощнейший снегопад. Автомобилистов призвали по возможности пересесть на метро, так как загруженность на городских дорогах может вырасти до 9 баллов.

